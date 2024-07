Rettungseinsatz: Wanderin stürzt und rutscht über Schneefeld ab

Veröffentlicht am 6. Juli 2024, 19:46 / ©ARA Flugrettung

Am 6. Juli 2024 unternahm eine 58-jährige deutsche Urlauberin gemeinsam mit ihrer 20-jährigen Tochter eine Wanderung zur „Fraganter Hütte“ in der Gemeinde Flattach. Die Wanderung führte die beiden über den noch teilweise mit Schnee bedeckten „Sadnig-Höhenweg“ vom „Weißseehaus“ in Richtung „Ochsentrieb“.

Mutter stürzte und rutschte über Schneefeld ab

Gegen 15.30 Uhr kam die Mutter aus eigenem Verschulden auf einem Altschneefeld unterhalb des Rotwandecks zu Sturz. In der Folge rutschte sie rund fünf Meter über das Schneefeld ab und kam in einem Geröllfeld verletzt zu liegen.

Tochter alarmierte Rettungskräfte

Ihre Tochter alarmierte über Notruf die Eisatzkräfte. Die unbestimmten Grades verletzte Frau und ihre unverletzte Tochter wurden vom Rettungshubschrauber C7 mittels Tau geborgen und ins BKH nach Lienz geflogen.