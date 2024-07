Überholmanöver mit Folgen: Drei Schwerverletzte nach Motorrad-Crash

Veröffentlicht am 6. Juli 2024, 20:36 / ©FF Deutschfeistritz

Gegen 17 Uhr fuhr ein 27-jähriger Wiener mit seinem Motorrad auf der B145 von Altaussee kommend in Richtung Oberösterreich. Zum selben Zeitpunkt fuhr der 61-jährige Tscheche mit seinem Motorrad in die entgegengesetzte Richtung. Am Sozius befand sich eine 60-jährige Tschechin.

Mit Notarzt ins Krankenhaus geflogen

Der 27-Jährige dürfte mehrere Autos überholt und dabei auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Es kam zu einer Kollision der beiden Motorräder. Alle drei Personen wurde schwer verletzt und vom Notarzthubschrauber Christophorus 99 in die Krankenhäuser Bad Aussee und Bad Ischl geflogen. Die Freiwillige Feuerwehr Lupitsch stand mit zehn Kräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.07.2024 um 20:44 Uhr aktualisiert