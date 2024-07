Versuchte Flucht: Diebesbande in Wien von Polizei geschnappt

Veröffentlicht am 6. Juli 2024, 20:58 / ©BMI / Egon Weissheimer

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) wurden im Zuge einer Schwerpunktstreife auf vier Männer (Staatsangehörigkeit Georgien) im Alter zwischen 36 und 43 Jahren aufmerksam. Die Männer hatten offenbar Wohnhäuser ausgekundschaftet und beobachteten sichtlich nervös die Umgebung.

Mann versuchte zu flüchten

Die vier Männer stehen in Verdacht in Wien-Liesing einen Wohnungseinbruch begangen zu haben, indem sie das Fenster des Hauses einschlugen. Alle vier konnten nach dem Einbruch im Bereich einer U-Bahnstation vorläufig festgenommen werden. Einer der Tatverdächtigen versuchte über die Gleise zu flüchten, was ihm durch das Einschreiten der Beamten nicht gelang.

Diebesgut bei Durchsuchung sichergestellt

Bei den Personendurchsuchungen wurden Einbruchswerkzeug sowie Diebesgut vorgefunden und sichergestellt. Beamte des Landeskriminalamts Wien, Ermittlungsbereich Diebstahl, haben die Ermittlungen übernommen. Alle vier Tatverdächtigen befinden sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.