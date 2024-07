Gegen Bus geprallt und weggeschleudert: Bikerin (53) blieb verletzt liegen

Veröffentlicht am 6. Juli 2024, 21:02 / ©Jakub Sisulak/Pexels

Heute Abend, Samstag 6. Juli 2024 um 17.13 Uhr, fuhr eine 59-jährige Amerikanerin mit ihrem Motorrad auf der Tiroler Ehrwalder Straße (L 391) in Richtung Ehrwald. Zur selben Zeit fuhr ein 49-jähriger Österreicher mit dem Postbus in die entgegengesetzte Richtung. Plötzlich kam die Amerikanerin in einer leichten Rechtskurve über die Fahrbahnmitte und touchierte mit dem entgegenkommenden Bus.

Totalsperre wurde eingerichtet

Die Frau stürzte, überschlug sich mehrmals auf dem Asphalt und wurde gemeinsam mit ihrem Motorrad gegen die Böschung geschleudert. Dort blieb sie schließlich im Straßengraben liegen. Der Busfahrer und die im Bus befindlichen Fahrgäste blieben unverletzt. Die Ehrwalder Straße war für rund eine Stunde komplett gesperrt. Die Amerikanerin wurde verletzt mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen. „Das Motorrad wurde erheblich beschädigt“, heißt es von Seiten der Polizei Tirol abschließend.