ÖMS U23: LAC Athletin Elisabeth Bluch holte Gold

Im Dreisprung setzte sie 11,75 Meter in den Sand der Leichtathletikarena und holte erstmals in ihrer Leichtathletikkarriere Gold bei einer österreichischen Meisterschaft. Mit einer Medaille konnte nach den guten Leistungen der letzten Wochen zwar gerechnet werden, Gold war dann aber die ganz große Überraschung. Für die LAC-Klagenfurt-Athletin war es bereits die zweite U23-Medaille in dieser Saison. Im 7-Kampf holte sie Silber. Als zweite LAC-U23-Athletin am Start war Lorena Miklau. Über die 100-Meter-Hürden holte sie in 14,82 Sekunden den 10. Platz.