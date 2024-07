Kopf am Asphalt aufgeschlagen: Pensionistin (72) blieb mit E-Bike hängen

Veröffentlicht am 6. Juli 2024, 21:15 / ©5 Minuten

Am heutigen Samstag, 6. Juli 2024 kurz nach 16 Uhr, fuhr eine 72-jährige Tirolerin gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihren E-Bikes auf der Gemeindestraße Feuringweg von Kirchberg kommend nach Westendorf. Zur gleichen Zeit fuhr ein 52-jähriger Österreicher mit seiner Zugmaschine inklusive Ladewagen auf derselben Straße von Brixen im Thale kommend in Fahrtrichtung Kirchberg.

Blumentröge wurden zum Verhängnis

Er wollte dabei den E-Bikern vor einem Gasthof auf einem Parkplatz ausweichen, an dem mehrere Blumentröge am Straßenrand standen. Die 72-Jährige blieb bei einem dieser Blumentröge mit ihrem E-Bike hängen und stürzte gegen den linken Hinterreifen des Ladewagens. Anschließend schlug sie mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Sie wurde verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Der 52-Jährige blieb unverletzt.