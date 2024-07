Motorfahrrad kollidierte mit Auto: 15-Jährige verletzt

Veröffentlicht am 6. Juli 2024, 21:30 / ©5 Minuten

Am heutigen Samstagabend, 6. Juli, kam es in Oberglan (Bezirk Feldkirchen), in einem Kreuzungsbereich der Turracher Bundesstraße (B 95) und einer Gemeindestraße zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorfahrrad. Bei der PKW-Lenkerin handelte es sich um eine 49-jährige Frau aus dem Bezirk Feldkirchen, das Motorfahrrad lenkte eine 15-jährige Schülerin aus der Gemeinde Techelsberg (Bezirk Klagenfurt-Land).

15-Jährige bei Kollision verletzt

Dabei erlitt die Schülerin Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt/WS gebracht werden. Die PKW-Lenkerin blieb unverletzt. Der mit beiden Lenkerinnen durchgeführte Alkomatentest verlief negativ.