Durch Glasdach gestürzt: Steirer beim Putzen schwer verletzt

Veröffentlicht am 6. Juli 2024, 21:39 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Zu einem folgenschweren Unfall kam es heute Vormittag in Deutschlandsberg. Ein 56-jähriger Mann nutzte die Gunst der Stunde, um das Glasdach an seinem Haus mithilfe eines Kärchers zu reinigen. Plötzlich rutschte der Mann ab und fiel mehrere Meter durch eine Glasscheibe in die Tiefe.

Hubschrauber rückte aus

Der Steirer wurde schwer verletzt. Medienberichten zufolge erlitt der Mann einige Schnittwunden und brach sich sämtliche Knochen. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.