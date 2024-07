Bis zu 29 Grad: Am Sonntag kommt wieder die Sonne zum Vorschein

Doch auch Gewitter sind vereinzelnd möglich, wie die Experten der GeoSphere wissen. „Nur in den westlichen und nördlichen Landesteilen sind wahrscheinlich von Beginn an einige kompakte Wolken mit dabei und vor allem hier können sich später am Tag einzelne lokale Regenschauer und Gewitter ausbilden“, so die Prognose. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 29 Grad.