Sommer, Sonne, Hitzegewitter: So wird der Sonntag in der Steiermark

So wird das Wetter am Sonntag in der Steiermark.

Der Sonntag verläuft in der Steiermark teils schauer- und gewitteranfällig. In der Obersteiermark sind oft Wolken am Himmel zu sehen. Vor allem im Nordwesten können von Beginn an erste gewittrige Regenschauer dabei sein. Zu Mittag und am Nachmittag nimmt im Bergland die Wahrscheinlichkeit von Regen und Gewittern zu, zwischendurch kommt jedoch die Sonne durch.

Knapp 30 Grad gehen sich aus

„Abseits des Berglands hat der Sonntag einiges an Sonne zu bieten und die Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit ist vor allem in der südlichen und südöstlichen Steiermark gering, einzelne lokale Schauer und Gewitter sind am Nachmittag aber auch hier möglich“, teilen die Meteorologen der Geosphere Austria mit. Vereinzelt können die Gewitter auch kräftig ausfallen. Oft frischt der Südwest- bis Südostwind etwas auf. Die Höchstwerte liegen zwischen rund 21 Grad im Ausseerland und bis zu 29 Grad in der Südoststeiermark.