Sirenenalarm über Villach: Brandalarm bei Wohnung

Am Samstagabend kam es zu einem Feuerwehreinsatz in Villach.

Viel Blaulicht und Sirenenalarm sorgten am Samstagabend in Villach für Aufsehen. Augenzeugen berichteten von mehreren Feuerwehrautos und Einsatzkräften. Laut ersten Informationen wurden die Hauptfeuerwache Villach sowie die FF Perau zu einem Brandeinsatz in der Dr. Semmelweis-Straße alarmiert.

Angebrannte Speisen sorgten in Villach für nächtlichen Einsatz

Was dramatisch aussah, konnte von den Einsatzkräften jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. „Ein Rauchmelder schlug Alarm. In einer Wohnung war es zu angebrannten Speisen gekommen, daraufhin hat es eine Rauchentwicklung gegeben“, bestätigt Oberbrandmeister Alexander Scharf, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach, auf Anfrage von 5 Minuten. Die Situation konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall zum Glück niemand.

Update: Nachbarn nahmen Brandgeruch wahr

Gegen 21.45 Uhr abends, meldeten besorgte Mieter eines Mehrparteienhauses, dass aus einer Wohnung Rauchmelder zu hören und bereits Brandgeruch wahrnehmbar sei. Sofort wurde durch die Feuerwehrleitstelle Villach Alarm für die zuständige Hauptfeuerwache Villach und die FF Perau ausgelöst. „Als unser Löschzug als erstes am Einsatzort eingetroffen war, konnte nach kurzer Erkundung davon ausgegangen werden, dass sich noch Personen hinter der versperrten Türe aufhielten. Als bereits der hydraulische Türöffner vorbereitet wurde, reagierte der Mieter auf das massive Klopfen an der Türe im 4. OG und machte diese selbständig auf“, schildert Einsatzleiter OBI Martin Regenfelder, Kommandant Stellvertreter der Hauptfeuerwache.

Heimrauchmelder rettete Menschenleben

Der Mann wurde dem Roten Kreuz zur weiteren Behandlung übergeben, blieb aber augenscheinlich unverletzt. Angebrannte Speisen am Herd wurden als Ursache für den Rauch festgestellt. Die verkohlten Reste des Essens wurden entfernt und die Wohnung mittels Hochleistungslüfter rauchfrei geblasen. Die oben erwähnten Feuerwehren standen gemeinsam mit der Polizei und dem Roten Kreuz rund eine halbe Stunde im Einsatz. „Wieder ein weiterer Einsatz, wo die vorgeschriebenen Heimrauchmelder in Wohnungen zum Lebensretter wurden und weiteren Schaden verhinderten“, so Regenfelder weiter.

