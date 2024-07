Zwei Autos beginnen auf Autobahn plötzlich zu brennen

Innerhalb einer halben Stunden gingen in Salzburg am Samstag gleich zwei Alarmierungen aufgrund von Fahrzeugbränden ein. Eines gleich vorweg: Weder bei dem Einsatz in der Nähe von Altenmarkt, noch bei dem Einsatz in Kuchl wurde jemand verletzt. Dennoch dürfte es wohl für alle drei Autoinsassen ein Schock gewesen sein, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum qualmte.

Wagen brannte völlig aus

Dem Niederösterreicher, kurz vor der Abfahrt Altenmarkt, gelang es dennoch rechtzeitig anzuhalten und das Fahrzeug zu verlassen. „Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand zwar rasch löschen, jedoch brannte der Wagen völlig aus“, teilte man seitens der Salzburger Polizei mit. Die Abfahrtsrampe Altenmarkt war für die Dauer des Einsatzes für zirka eine Stunde gesperrt.

Zweiter Autobrand in Kuchl

Der zweite Einsatz bei der Kontrollstelle Kuchl ging ebenfalls glimpflich für einen Flachgauer und seine Beifahrerin aus. „Mithilfe eines Traffic-Managers der ASFINAG konnte der Brand mit einem Feuerlöscher rasch gelöscht werden“, informierte die Polizei.