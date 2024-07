Schwer verletzt: Familienausfahrt mit Motorrad endete im Krankenhaus

Veröffentlicht am 7. Juli 2024, 06:40 / ©Thomas Kaiser

Ein 38-Jähriger und sein 55-jähriger Stiefvater, beide aus dem Bezirk Vöcklabruck, unternahmen am Samstag, den 6. Juli 2024 gemeinsam eine Motorrad-Ausfahrt. Am Sozius des 55-Jährigen saß dessen Ehefrau. Gegen 11.05 Uhr fuhren sie im Gemeindegebiet von Eschenau im Hausruckkreis auf der Kessler Landesstraße (L 517) von Engelhartszell kommend Richtung Peuerbach. Kurz nach der Umfahrung Neukirchen am Walde schlossen die beiden Motorradlenker auf zwei Autos auf.

38-Jähriger bremste zu abrupt

Als die beiden den Überholvorgang einleiteten, bemerkten sie, dass der vordere Wagen links blinkte, um in den Güterweg Oberaubach einzubiegen. Daraufhin brachen beide Motorradfahrer den Überholvorgang ab. Der 38-Jährige bremste dabei allerdings zu abrupt und kam im Ortschaftsbereich Hungberg, Gemeindegebiet Neukirchen am Walde, bei Straßenkilometer 6,565 kopfüber zu Sturz. Er wurde schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.