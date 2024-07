Festnahme auf Zeltfest im Bezirk Villach: 45-Jähriger eskalierte völlig

Veröffentlicht am 7. Juli 2024, 06:56 / ©5 Minuten

Zu einer Festnahme kam es in der Nacht auf Sonntag auf einem Zeltfest im Bezirk Villach. Ein 45-jähriger Mann rückte dort mehreren Besuchern auf die Pelle. Sogar die Polizei musste anrücken. Von den einschreitenden Beamten hielt der stark alkoholisierte Wernberger aber wenig. Denn als sie ihn über die Anzeigeerstattung in Kenntnis setzten, weigerte er sich, die Örtlichkeit zu verlassen. Schließlich musste er von den Beamten weggewiesen werden.

Schrie Polizisten lautstark an

„Während der Wegweisung verhielt sich der Mann aggressiv“, schildern die Polizisten. Unbeeindruckt sämtlicher Abmahnungen setzte er sein aggressives Verhalten jedoch fort, ballte mehrmals seine Fäuste und schrie die Beamten sogar lautstark an. In der Folge wurde der 45-Jährige vorläufig festgenommen. In einem Arrestanten-Wagen wurde er schließlich ins Polizeianhaltezentrum nach Villach eingeliefert.