Zuverdienstgrenze für diese Personen erhöht: Das darfst du nun verdienen

Gute Neuigkeiten für Studenten, diese dürfen künftig neben dem Studium mehr verdienen. Das wurde in der vergangenen Nationalratssitzung einstimmig beschlossen. Die jährliche Zuverdienstgrenze wurde dafür angehoben.

Erhöhung der Zuverdienstgrenze bei Familien- und Studienbeihilfe

Nach den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen verlieren Studierende nach Erreichen des 20. Lebensjahrs den Anspruch auf Familienbeihilfe, wenn sie mehr als 15.000 Euro jährlich dazuverdienen. Gleichzeitig wird eine etwaige Studienbeihilfe gekürzt. Studenten, deren Einkommen knapp an der Einkommensgrenze liegt, sind daher gezwungen, ihre Arbeitszeit zu reduzieren, wenn ihr Gehalt steigt. Um das zu vermeiden, wurde einstimmig beschlossen die Zuverdienstgrenze sowohl im Familienlastenausgleichsgesetz als auch im Studienförderungsgesetz ab 2025 jährlich an die Inflation anzupassen. Gleichzeitig soll die Grenze für das heurige Jahr – rückwirkend mit 1. Jänner 2024 – von 15.000 Euro auf 16.455 Euro angehoben werden. Das entspricht einem Plus von 9,7 Prozent.

Poltische Reaktionen auf die Erhöhung der Studienbeihilfe

Leistung müsse sich lohnen, daher sollten arbeitende Studierende nicht mit dem Entzug der Studienbeihilfe „bestraft“ werden, betonte Bettina Zopf (ÖVP). Die jährliche automatische Anpassung der Zuverdienstgrenze an die Inflation sei wichtig, da das Leben von Studierenden oft nicht unbeschwert sei. Für viele gebe es einen täglichen Kampf, um finanziell über die Runden kommen zu können, sagte Barbara Neßler (Grüne). Die Regelung sei „sehr sinnvoll“, doch es bräuchte mehr, meinte Andrea Kuntzl (SPÖ) und forderte höhere und längere Unterstützung für Studierende sowie mehr Toleranzsemester. Seine Fraktion unterstütze die automatische Anpassung der Zuverdienstgrenze ebenfalls, die Regelung hätte aber schon viel früher kommen können, meinte Michael Bernhard (NEOS). Die Regierung bringe hier eine „einfache Maßnahme“ erst am „letzten Drücker“ auf den Boden, kritisiert er.