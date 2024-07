Neue Klinik für Sucht, Altersmedizin und Essstörungen kommt

Feierliche Grundsteinlegung am Krankenhausareal Waiern in Feldkirchen.

„Die Bereiche Sucht, Psychosomatik, Altersmedizin und Essstörungen gewinnen massiv an Bedeutung. Wir setzen daher mit diesem Zentrum einen wichtigen und vorausschauenden Schwerpunkt“, betonte Landesrätin Beate Prettner (SPÖ) bei der feierlichen Grundsteinlegung am Donnerstag. Nach der Fertigstellung sind am Standort 56 stationäre Betten für Suchtmedizin, 30 Betten für Psychosomatik, 12 Betten für Essstörungen sowie 30 stationäre Betten für Geriatrie und sechs Plätze für die ambulante geriatrische Tagesbehandlung vorgesehen. „Die Inbetriebnahme ist bereits für das erste Halbjahr geplant“, so Prettner. Wie sie informierte, werde das Land Kärnten über zweckgewidmete Mittel im KGF die Investitionssumme in Höhe von 33 Millionen Euro zu 100 Prozent übernehmen.

Um- und Zubau erfolgen bei laufendem Betrieb

„Mit dem Großprojekt Diakonie Klinik Waiern, der damit verbundenen baulichen Erweiterung und dem interdisziplinären fachlichen Konzept reagieren wir auf wachsende Notwendigkeiten in der medizinischen Versorgung in Kärnten und sehen uns unserem Auftrag zur steten Weiterentwicklung professioneller Nächstenliebe verpflichtet. Wir danken dem Land Kärnten für die Unterstützung dieser wichtigen Weichenstellung für die Zukunft“, erklärte Astrid Körner, Rektorin der Diakonie de La Tour. Der bestehende Gebäudekomplex wird um eine Ost- und Westspange erweitert. Der Um- und Zubau erfolgen bei laufendem Betrieb und unter Einbeziehung des Baubestandes.

Klinik für Sucht, Psychosomatik, Altersmedizin und Essstörungen

Der Klinikbau umfasst eine Nutzfläche von insgesamt 13.463 Quadratmetern, die auf sechs Geschoße verteilt sind. „Durch die Zusammenlegung können wir uns noch besser auf stark nachgefragte Bereiche, wie z. B. Alters- oder Suchtmedizin, spezialisieren“, weiß Walter Pansi, Wirtschaftsdirektor und Vorstand der Diakonie de La Tour. „Auf diese Weise können wir noch besser als bisher auf die sich ändernden Krankheitsbilder und den steigenden Bedarf in den vier Schwerpunktbereichen der neuen Klinik reagieren“, so die kollegiale Führung mit Michaela Leopold (Ärztliche Leitung), Eveline Oberleitner (Psychologische Leitung), Arnold Maier (Verwaltungsleitung) und Jürgen Ster (Pflegedienstleitung). Rund 200 Mitarbeiter sollen in der Diakonie Klinik Waiern tätig sein.