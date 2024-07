Nach Flammeninferno in Vereinslokal: War es Brandstiftung?

Veröffentlicht am 7. Juli 2024, 07:51 / ©Montage: FF Waiern & 5 Minuten

Wie berichtet, kam es in der Nacht auf Freitag zu einem Brand in einem Vereinsraum im Gemeindegebiet von Feldkirchen in Kärnten. Zwar konnte durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehren Feldkirchen, Waiern und Tscharzen ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden, jedoch brannte ein Raum brannte vollständig aus und weitere Räume des Vereinslokales wurden durch die Ruß- und Rauchentwicklung schwer beschädigt. „Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden und die Räumlichkeiten sind unbenutzbar“, heißt es seitens der Polizei, welche die Brandermittlungen aufgenommen hat. Dabei kam es nun zu einer dramatischen Wendung.

Polizei vermutet Brandstiftung

„Das Brandgeschehen wurde höchstwahrscheinlich vorsätzlich durch einen bisher unbekannten Täter verursacht“, erklären die Beamten der Brandgruppe des Landeskriminalamtes, die in Zusammenarbeit mit einem von der Staatsanwaltschaft bestellten Brandsachverständigen die Ermittlungen durchgeführt haben. Die Polizei bittet jetzt um zweckdienliche Hinweise vonseiten der Bevölkerung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.07.2024 um 08:09 Uhr aktualisiert