„Nach vielen wunderbaren Jahren“: Lokal in Grazer Innenstadt schlieÃŸt

Das „Koshari“ nimmt Abschied aus Graz: „Nach vielen wunderbaren Jahren müssen wir euch leider mitteilen, dass Sonntag unser letzter Tag sein wird. Wir danken euch von Herzen für eure Treue, Unterstützung und die vielen schönen Momente, die wir gemeinsam erlebt haben“, heißt es in einem Instagram-Posting des Betriebes. Insgesamt vier Jahre war das Lokal in Graz ansässig. „Diese Entscheidung fällt uns nicht leicht“, heißt es in dem Abschiedsvideo, in welchem den Gästen gedankt wird. „Seid euch sicher, das ist nicht das letzte Kapitel“, so der Vorgeschmack auf mögliche weitere Pläne.