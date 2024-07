Feuerwehr Augsdorf feiert 100-Jahr-Jubiläum

Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ) sprach der Freiwilligen Feuerwehr Augsdorf unter Kommandant Richard Novak bei der Jubiläumsfeier seinen Dank und große Anerkennung für ihr Engagement aus. „Ihr seid immer dann zur Stelle, wenn Menschen, Tiere oder die Natur in Not sind. Die extremen Wetterereignisse in den vergangenen Jahren machen deutlich, wie wichtig es ist, eine schlagkräftige und bestens ausgerüstete Feuerwehr zu haben“, betont auch der Veldens Vizebürgermeister Markus Fantur (SPÖ) als zuständiger Feuerwehrreferent. Im Anschluss an die Florianimesse in der Pfarre Augsdorf sorgten die „Jungen Wernberger“ beim Dämmerschoppen für gute Unterhaltung.