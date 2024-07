Andreas Gabalier: So kommt ihr zum Konzert in Klagenfurt

Andreas Gabalier rockt heute in Klagenfurt.

Veröffentlicht am 7. Juli 2024, 08:45 / ©Carsten Klick / Electrola / Universal Music

Am heutigen Sonntagabend beehrt der bekannte Volksrock’n‘ Roller Andreas Gabalier die Kärntner Landeshauptstadt und kommt für ein Open-Air-Konzert in die Wörthersee-Ostbucht. Tausende Besucher werden erwartet, wenn Hits, wie „I sing a Liad für di“, „Amoi seg’ ma uns wieder“ oder „Hulapalu“ in Klagenfurt ertönen. Aus diesem Grund wird zu einer frühzeitigen Anreise geraten.

Zeitgerecht zum Gabalier-Konzert anreisen

„Besucher sollten zeitgerecht anreisen, da es rund um das Gelände zu Verzögerungen kommen kann“, betont ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider. Die Parkplätze vor Ort sind ausgeschildert. Für eine stressfreie Anreise rät der ARBÖ auf öffentliche Verkehrsmittel zu setzen. „Mit den Linien 10 oder 20 kommt ihr direkt zum Strandbad, das drei Gehminuten von der Bühne entfernt ist. Alternativ bietet sich die Anfahrt mit den ÖBB an: die S-Bahnstation Klagenfurt West ist nur wenige Minuten vom Gelände entfernt“, so Haider.

Mit dem Zug anreisen – so gehts: Mit der S-Bahn: Zwischen Villach und Klagenfurt fährt die Linie S1, von der Station Klagenfurt West sind es ca. 10 Gehminuten zum Veranstaltungsgelände.