Tödlicher Unfall: Biker (21) kollidierte mit Auto

Die Tragödie spielte sich am Samstagnachmittag, dem 6. Juli, auf der L225, Thomataler Landesstraße, in Thomatal, Bezirk Tamsweg, Salzburg. Ein 21-jähriger Salzburger kam in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem holländischen Fahrzeug. Der 21-jährige Motorradlenker erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein durchgeführter Alkotest mit dem holländischen PKW-Lenker war negativ. Die zwei Insassen des Autos blieben unverletzt. Für die Zeit der Rettungs- und Bergemaßnahmen musste die L225 gesperrt werden.