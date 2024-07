Starkregen und Gewitter: Kaltfront trifft auch die Steiermark

Nach den 30 Grad am Samstag wird es heute nicht ganz so warm. Das Wetter ist wechselhaft, in der Obersteiermark sind viele Wolken am Himmel und kaum sonnige Phasen. Vor allem im Alpenraum kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Die 30 Grad Marke wird kaum geknackt, im Norden sind die Temperaturen sogar eher unter 25 Grad.

Gewitter ziehen durch die Obersteiermark

„Im Nordbereich der Steiermark zieht eine Kaltfront durch, die für Schauer und Gewitter sorgt“, erklärt ein Experte der GeoSphere Austria heute im Gespräch mit 5 Minuten. Betroffen sind vor allem Leoben, Weiz, Knittelfeld, Voitsberg und umliegende Gebiete. Die energiereiche Luft einer feuchtwarmen Südwestströmung kann lokal für kräftige Regenfälle sorgen. In der Obersteiermark ziehen aktuell schon Schauer durch. Gegen Nachmittag und in den Abendstunden kann es dann im Bergland teils kräftigen Regen und Gewitter geben. „Vor allem im Bereich vom Randgebirge, vereinzelt auch im Vorland“, erklärt der Wetter-Spezialist. Wird es heute auch in Graz gewittern? Die Karte der GeoSphere zeigt aktuell noch keine Wetterwarnung für die steirische Landeshauptstadt an. Derzeitige Prognosen sind noch zu vage: „Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass auch durch Graz heute ein Gewitter zieht“, heißt es gegenüber 5 Minuten auf die Frage.

©Screenshot GeoSphere Austria Die aktuelle Wetter-Warnkarte der GeoSphere Austria (Stand 9.10 Uhr)

Kaltfront trifft mehrere Gebiete

„Eine Kaltfront erstreckt sich quer über Österreich“, heißt es auch in einem Posting von Skywarn Austria heute Morgen. Bereits in der Früh können in den Bergen von Tirol, Osttirol, Salzburg und der Obersteiermark erste Schauer und Gewitter auftreten. „Am Nachmittag breiten sich einzelne Schauer und Gewitter von Kärnten über das Grazer und Weizer Bergland sowie die Obersteiermark nach Niederösterreich und Wien aus. Die Unwettergefahr ist gering, jedoch besteht die Möglichkeit von kleinkörnigem Hagel, einzelnen Windböen und vor allem Starkregen mit lokalen Überschwemmungen. Der äußerste Osten und Südosten sollten hingegen trocken bleiben“, heißt es abschließend in der Wetterwarnung.

Wie geht es nächste Woche weiter?

„Am Montag kann es dann steiermarkweit zu gewittrigen Schauern kommen“, erklärte GeoSphere Meteorologe Martin Ortner im Gespräch mit 5 Minuten am Samstag. Temperaturen bleiben auf einem sommerlichen Niveau, vergleichbar wie am Sonntag. Für Sonnenanbeter hat der Wetterexperte aber gute Neuigkeiten, denn ab Dienstag wird es wieder sonnig und warm. Nein, wohl eher heiß, denn das Thermometer kann vielerorts auf 33 bis 34 Grad ansteigen. Auch am Mittwoch und Donnerstag bleiben die Temperaturen hoch.

