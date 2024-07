Eröffnung der Bärenschützklamm verzögert sich wieder

Veröffentlicht am 7. Juli 2024, 10:31 / ©Gerald Heumann

Das beliebte Ausflugsziel der Steirer – die Bärenschützklamm – hätte eigentlich Anfang Mai seine Pforten öffnen hätte sollen. Die Arbeiten dort verzögerten sich, es wurde auf eine Eröffnung im Juni vertröstet. Noch immer bleiben die Pforten der Klamm geschlossen, aber wie lange denn noch?

Voraussichtliche Eröffnung im August

„Derzeit werden in der Klamm noch Aufräum- und Sicherungsarbeiten durchgeführt. Der Alpenverein Sektion Mixnitz hofft, die Klamm im August 2024 wieder aufsperren zu können. Das Betreten der gesperrten Klamm ist strengstens verboten!“, so heißt es auf der Website der Gemeinde Pernegg an der Mur.