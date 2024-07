Mit Travis Scott: Hip-Hop-Festival Rolling Loud geht ins Finale

Das Hip-Hop-Festival Rolling Loud in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) geht am Sonntag, 7. Juli, mit Headliner Travis Scott ins Finale. Bei der Abreise vom Magna Racino am Samstag kam es zu Verzögerungen. Exekutive und Rettung standen am Bahnhof Ebreichsdorf im Einsatz, um wartende Festivalgäste mit Wasser zu versorgen. Am Samstag wurden 19 Anzeigen verzeichnet, vor allem nach Diebstählen, sagte Manuela Weinkirn, Sprecherin der Landespolizeidirektion Niederösterreich.

Warst du schon einmal auf einem Festival? Ja. Nein. Interessiert mich nicht. Steht auf meiner To-Do. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Festival verlief laut Polizei ruhig

Aus polizeilicher Sicht ist die Veranstaltung bisher ruhig verlaufen. Bei der Anreise kam es bisher vor allem am Freitag zu Staus, am Samstag fielen diese laut ÖAMTC deutlich kürzer aus. Um ein Verkehrschaos zu verhindern, wurde von den Veranstaltern ein neues Konzept mit „Travel Tickets“, die im Vorfeld gebucht werden mussten, erarbeitet. Das Festival läuft seit Freitag. Bisher sind Acts wie Nicki Minaj, Shirin David und Playboi Carti auf der Bühne gestanden. (APA, 07.07.2024)