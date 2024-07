Mit Mercedes über die Grenze: Jetzt droht saftige Strafe

Mitte Juni stoppten die Beamten beim Grenzübergang Lustenau, Bezirk Dornbirn, Vorarlberg, einen rumänischen Autotransporter. Dieser war mit einem hochwertigen Mercedes Benz AMG G63 beladen, der in der Schweiz zugelassen und mit einem exklusiven Mansory Carbon-Umbau versehen war.

©BMF/Zoll Mit diesem Auto war der Lenker unterwegs.

Verfolgungsjagd

Der Fahrer des Transporters, ein rumänischer Staatsbürger, missachtete die Anweisung, an der Eingangszollstelle anzuhalten und setzte seine Fahrt in Richtung Österreich fort. Die Zöllner des mobilen Kontrollteams nahmen die Verfolgung auf. Nach etwa zwei Kilometern hielten sie das Fahrzeug im Ortsgebiet von Lustenau an und führten es zur näheren Überprüfung zurück zur Zollstelle. Die Kontrolle ergab, dass für den Mercedes Benz keine Zolldokumente vorlagen und das Fahrzeug somit widerrechtlich in die EU eingeführt wurde.

©BMF/Zoll Er gab sich eine Verfolgungsjagd mit den Zollbeamten. ©BMF/Zoll Jetzt drohen ihm bis zu 120.000 Euro Strafe.

200.000 Euro wert

Der Mercedes Benz AMG G63 wurde beschlagnahmt und wird vom Zollamt Österreich verwahrt. Der geschätzte Wert des Fahrzeugs beträgt mindestens 200.000 Euro. Aufgrund des Spezialumbaus am Fahrzeug wird der genaue Wert derzeit noch durch einen unabhängigen Gutachter ermittelt. Die finanzstrafrechtlichen Ermittlungen wurden eingeleitet. Ausgehend vom angenommenen Wert von 200.000 Euro beläuft sich der Strafrahmen auf bis zu 120.000 Euro.