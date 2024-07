Kärntner Jungbäuerin im Alter von nur 30 Jahren gestorben

Am 4. Juli ist Jungbäuerin Theresa Leitgeb für immer von uns gegangen.

Veröffentlicht am 7. Juli 2024, 11:01 / ©Montage: Canva & Kärntner Jungbauernschaft

„Wir dachten, wir hätten noch so viel Zeit“, mit diesen Worten beginnt der Partezettel von Theresa Leitgeb. Im April feierte die Grafensteinerin noch ihren 30. Geburtstag. Nun ist die erste Obmann-Stellvertreterin und Klagenfurter Bezirksvertreterin der Kärntner Jungbauernschaft plötzlich und unerwartet verstorben. Leitgeb wird am Dienstag, dem 9. Juli 2024, ab 10 Uhr in der Halle Grafenstein aufgebahrt. Um 19 Uhr erfolgt ein gemeinsames Gebet, bevor die Kärntnerin im engsten Familien und Freundeskreis auf dem Friedhof Grafenstein beigesetzt wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.07.2024 um 11:04 Uhr aktualisiert