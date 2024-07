Hitlergruß gezeigt: 31-jähriger Österreicher festgenommen

Veröffentlicht am 7. Juli 2024, 11:59 / © BMI/Gerd Pachauer

Aufgrund eines lautstarken Streits zwischen einem Taxilenker und seinen beiden offensichtlich alkoholisierten Fahrgästen riefen Passanten am Samstag, dem 6. Juli, um 8.45 Uhr den Polizeinotruf. Die zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren verhielten sich gegenüber den einschreitenden Beamten aggressiv und beschimpften sie.

Hitlergruß gezeigt

Nachdem die beiden Männer über die Anzeigenlegung wegen Anstandsverletzung und Lärmerregung in Kenntnis gesetzt wurden, entfernten sie sich. Kurz darauf drehte sich der 31-Jährige (StA.: Österreich) um und hob die rechte Hand zum Hitlergruß. Dabei soll er auch lautstark „Sieg Heil“ gerufen haben. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen umgehend fest. In der Vernehmung bestritt der 31-Jährige den Tatvorwurf. Ereignet hat sich der Vorfall in der Engerthstraße im 2. Bezirk, Wien-Leopoldstadt.