„The Subways“ sorgten beim Augartenfest für Stimmung

Am Samstag, den 6. Juli 2024 war ordentlich etwas los in Graz. Die zweitätige Eröffnungsfeier des Neutorviertels fand ihren Abschluss, im nahegelegenen Park wurde das Augartenfest gefeiert und wechselte man kurz die Murseite, so fand quasi auf gleicher Höhe die Veranstaltung „YUGO FEŠTA“ statt, wo es Kulinarik, Musik und buntes Programm gab.

Buntes Programm für Groß und Klein

Bereits am Vormittag wurde zum Frühschoppen in den Grazer Augarten geladen. Bis 22 Uhr gab es dort Programm für Groß und Klein. Verschiedene Sportarten konnten ausprobiert werden. Es gab Bühnenpräsentationen, Workshops und Redebeiträge – Live-Bands sorgten für Stimmung. Darunter waren auch sehr bekannte internationale Bands wie „Caravana Sun“ aus Australien und „The Subways“, eine britische Indie-Rock-Band aus Hertfordshire.

©5 Minuten Food-Trucks sorgten für das leibliche Wohl. ©5 Minuten Verschiedene Verkaufsstände boten Schmuck und Kleidung an.

Nicht nur die Bands heizten ein

Der Samstag brachte nicht nur viel Programm, sondern auch Temperaturen um die 30 Grad in Graz. Bereits am Nachmittag war der Augarten gut gefüllt und die begehrten Schattenplätze bald weg. Nicht unbedingt die beste Voraussetzung für die Bands – wer nämlich die Konzerte aus nächster Nähe hören wollte, der musste auch mit der Sommerhitze vorliebnehmen. Einzige Besucher „trauten“ sich trotz Sonne zur Soundportal-Bühne.

©5 Minuten Beim Auftritt von „Velvet Wasted“ strotzten die Besucher der Hitze, um die Band hautnah miterleben zu können. ©5 Minuten Die meisten jedoch suchten sich ein schattigeres Plätzchen etwas weiter hinten. Bereits um 16 Uhr war die Wiese der Soundportal-Bühne gut gefüllt.

Moshpits und mega Stimmung bei „The Subway“

Um 21 Uhr spielte die letzte Band – „The Subways“. Die Sonne schien zwar nicht mehr, die britischen Musiker heizten den Augarten aber nochmal so richtig ein und sorgten für Stimmung. Mitgegröllt wurde vom Publikum vor allem bei den bekannten Songs „We Don´´t Need Money to Have a Good Time“ und „Rock & Roll Queen“. Auch Moshpits gab es bei einigen Songs. Die Bandmitglieder, welche sich gegen Ende des Konzert über das Publikum tragen ließen (Crowdsurfing) outeten sich zudem als echte Graz-Fans und gaben zwischenzeitlich ihre Deutschkenntnisse zum Besten. Um 22 Uhr war dann pünktlich Schluss, die Band verabschiedete sich mit tosendem Applaus, mit dem das Augartenfest 2024 sein offizielles Ende fand.

©5 Minuten | Mit dem bekannten Song „Rock & Roll Queen“ verabschiedeten sich „The Subways“.

