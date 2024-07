Gewitter in Österreich: Wo es heute ungemütlich werden könnte

Bereits am gestrigen Samstag, dem 6. Juli, zogen Gewitter quer durch Österreich. In Oberösterreich brachte das Unwetter viel Unheil: Bei einem Straßenfest in Linz wurden sechs Personen durch herabstürzende Äste verletzt, davon vier Kinder. Auch den Campingplatz beim Electric Love-Festival in Salzburg hat es hart getroffen. Die Veranstalter setzen glücklicherweise bereits im Vorhinein Sicherheitsmaßnahmen durch und räumten das Gelände.

Gewitterneigung steigt

Am Samstag war noch hauptsächlich Alpennordseite betroffen, am heutigen Sonntag, dem 7. Juli, steigt die Gewittergefahr auch im Süden und im Osten. „Eine Kaltfront liegt am Sonntagnachmittag über Österreich. Während von Vorarlberg bis Salzburg sowie auch in Oberösterreich bereits um die Mittagszeit verbreitet mit Regenschauern zu rechnen ist, scheint weiter im Osten und Süden zunächst neben zahlreichen dichten Wolken noch die Sonne“, heißt es von der GeoSphere Austria in ihrer Prognose. Am Nachmittag soll die Schauer- und Gewitterneigung auch im Flachland des Ostens, im Wiener Becken, am Alpenostrand und im Bereich der niederösterreichischen Kalkalpen ansteigen.

©GeoSphere Austria Wetterwarnung: Für diese Gebiete wurde Warnstufe „Gelb“ ausgegeben.

Hagel, Windböen und Starkregen möglich

Weitgehend trocken bleibt es laut der Geosphere Austria in Kärnten, im Süden der Steiermark sowie im Südburgenland. Geht man nach der Prognose von Skywarn Austria, dann kommen einzelne Gewitter und Schauer auch nach Kärnten und in den Grazer Raum. Von Skywarn Austria heißt es nämlich: „Ab den Morgenstunden können in den Bergen von Tirol, Osttirol, Salzburg und der Obersteiermark erste Schauer und Gewitter auftreten. Am Nachmittag breiten sich einzelne Schauer und Gewitter von Kärnten über das Grazer und Weizer Bergland sowie die Obersteiermark nach Niederösterreich und Wien aus. Die Unwettergefahr ist gering, jedoch besteht die Möglichkeit von kleinkörnigem Hagel, einzelnen Windböen und vor allem Starkregen mit lokalen Überschwemmungen. Der äußerste Osten und Südosten sollten hingegen trocken bleiben.“