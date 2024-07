Hubschrauber im Einsatz bei schwerem Verkehrsunfall in Bärnbach

Ein Notrufer meldete eine starke Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auto. Daraufhin wurden umgehend ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungswagen zum Einsatzort entsandt. Florian Daross, Rettungssanitäter und stellvertretender Bezirksrettungskommandant, schildert die ersten Eindrücke vor Ort: „Die Ersthelfer haben großartige Arbeit geleistet und den Verletzten bis zu unserem Eintreffen hervorragend betreut“.

Verletzungen an Schädel und Wirbelsäule vermutet

Der 53-jährige Fahrradfahrer aus dem Bezirk Voitsberg lag am Boden und war ansprechbar. Das Notarztteam versorgte den Verunfallten und forderte aufgrund der Schwere des Unfalls einen Notarzthubschrauber für einen schnellen und schonenden Transport an. Der Weststeirer wurde in stabilem Zustand vom Team des Christophorus 12 ins Universitätsklinikum Graz geflogen, da Verletzungen an Schädel und Wirbelsäule vermutet wurden. Der 18-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Feuerwehr und Polizei waren ebenfalls im Einsatz. „Die Zusammenarbeit, insbesondere bei der Landung des Notarzthubschraubers, verlief reibungslos“, resümiert das Rote Kreuz den Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.07.2024 um 13:08 Uhr aktualisiert