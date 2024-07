Kanu-Nachwuchs aus Kärnten überzeugte bei WM in der Slowakei

Mit dem 23. Platz in der U18-Gesamtwertung erreichte der 15-jährige Kanu-Sportler Max Steinbrenner das für ihn zu Saisonbeginn gesteckte Ziel. Trotz zweier Strafsekunden aufgrund einer Torberührung behielt der Kärntner bis zuletzt die Nerven und konnte auf dem Slalom-Kurs in der Slowakei die schnellste österreichische Laufzeit erzielen.

©Marc Etxaniz Der Kärntner landeten unter den Top 25!

Schon der Einzug ins Semifinale ein Erfolg

Seinem Nationalmannschaftskollegen Jakob Seebacher vom Kajakverein Klagenfurt unterlief leider im ersten Drittel ein Fahrfehler, dessen Korrektur einiges an Zeit in Anspruch nahm. Mit einer Berührung bei Tor 19 landete er schließlich auf Platz 36. Für beide Kärntner war schon der Einzug ins Semifinale ein Erfolg. Am heutigen Sonntag, dem 7. Juli 2024, enden nun die diesjährigen U23- und Junioren-Weltmeisterschaften mit der neuen Disziplin Kajak-Cross, in der beide ebenfalls antreten.