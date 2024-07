Stürmer Chase Pearson komplementiert den VSV-Kader

Der 26-jährige Stürmer Chase Pearson gilt nicht nur als exzellenter Spielmacher mit offensiven sowie defensiven Qualitäten, sondern bringt mit den Gardemaßen von 1,91 Meter Körpergröße und 92 Kilogramm Gewicht auch viel körperliche Präsenz mit. VSV-Headcoach Tray Tuomie betont: „Chase hat sehr viel Potenzial und wird uns sehr viel Freude bereiten. Wir haben ein starkes Team!“

VSV-Kader komplett

Dies unterstreicht auch VSV-Teammanager Andreas Napokoj: „Das gesamte Team hat sehr hart an der Verpflichtung gearbeitet. Unser Ziel war es, einen körperlich robusten Spieler zu bekommen, der Tore schießen kann. Wir sind sehr erfreut, einen Spieler wie Pearson im besten Eishockey-Alter und mit sehr großem Potenzial an die Drau geholt zu haben.“ In diesem Zusammenhang weist Napokoj auch darauf hin, dass mit der Verpflichtung von Chase Pearson die Kaderplanung für die kommende Saison abgeschlossen ist.

Erstlinien-Center gefunden

Pearson begann seine Karriere an der Universität von Maine. Während seiner drei Jahre an der Universität erzielte er in 107 Spielen 37 Tore und 41 Assists. Danach wurde Pearson – der im Jahre 2015 von den Detroit Red Wings gedraftet wurde – beim NHL-Team mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. Für die Red Wings absolvierte er ein NHL-Spiel, stand jedoch für deren AHL-Farmteam, die Grand Rapids Griffins, insgesamt 194-mal am Eis. Dabei erzielte er in der AHL insgesamt 78 Punkte, davon 29 Tore. In der Vorsaison wechselte er nach Europa: Für das slowakische Extraliga-Team HK Dukla Michalovce machte er in 23 Spielen ganz starke 29 Punkte (17 Tore).