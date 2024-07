Tausende Euro wert: Unversperrtes Fahrrad aus Keller gestohlen

Aus einem Keller in einer Wohnanlage in Klagenfurt wurde ein Fahrrad gestohlen.

In der Nacht vom Samstag, den 6. , auf Sonntag, den 7. Juli 2024, stahl ein bisher unbekannter Täter das Fahrrad eines 46-Jährigen aus dem Gemeinschaftskeller in ihrer Wohnanlage in Klagenfurt. Das Fahrrad war im Fahrradkeller unversperrt abgestellt. Durch die Tat entstand der Klagenfurterin ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.