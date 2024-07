Hunderte Euro Schaden: Diebstahl bei Kärntner Sportanlage

In der Nacht vom 6. auf den 7. Juli brachen bisher unbekannte Täter in die Kantine einer Sportanlage in Straßburg ein. Die Unbekannten zwängten die Eingangstüre zur Kantine auf und stahlen aus der dort befindlichen Handkasse das Wechselgeld. Durch die Tat entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro.