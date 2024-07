Gewitter-Warnstufe rot: Starkregen und Hagel vor den Toren Kärntens

In Kürze auch hier

Aktuell zieht ein kräftiges Gewitter durch Friaul in Richtung Kärnten, wie „Skywarn Austria“ auf Facebook berichtet. Für Teile Kärntens wurde auch seitens der „Österreichischen Unwetterzentrale“ bereits eine rote Warnstufe – die zweithöchste – ausgerufen. In Kürze dürfte das Gewitter dann dementsprechend wohl auch die Grenze überqueren und den Bereich zwischen Klagenfurt und Villach betreffen, so die Experten.

Weitere Gewitter entwickeln sich gerade

„Zwar schwächelt das Gewitter momentan, dennoch sind Starkregen, kleiner Hagel und stürmische Böen möglich“, erklärt „Skywarn Austria“. Gewarnt wird auch vor Blitzschlägen an den Badeseen. Gewitter entwickeln sich aktuell auch in Slowenien, die später dann Unterkärnten oder sogar die Steiermark betreffen könnten.

