Gegen Laterne geprallt: Autofahrer verlor plötzlich die Kontrolle

Die Landesleitzentrale „Florian Steiermark“ alarmierte freiwillige Feuerwehr Peggau am gestrigen Samstag, 6. Juli 2024 kurz nach 14 Uhr, zu einer Fahrzeugbergung in die Übelbacher Straße in Peggau. Zeitgleich befand sich der Feuerwehrabschnitt 1 als Veranstalter beim 52. Landesfeuerwehrjugendleistungsbewerb in Frohnleiten. Aus diesem Grund wurde die freiwillige Feuerwehr Gratkorn-Markt, welche die Einsatzbereitschaft übernahm, mitalarmiert.

Fahrer ins Krankenhaus gebracht

Ein Autofahrer von der Straße ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne und blieb mit seinem schwer beschädigten Wagen am Gehsteig stehen. „Wir entfernten die Laterne und das Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich und stellten dies gesichert ab“, hei´ßt es von den freiwilligen Florianis in einem Einsatzbericht. Der Fahrer wurde vom Roten Kreuz versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang noch nicht bekannt.

©FF Peggau ©FF Peggau

Feuerwehr, Polizei und Rettung alarmiert

Nach einer knappen Stunde konnten die freiwilligen Helfer wieder ins Rüsthaus zurückkehren. Im Einsatz standen die freiwillige Feuerwehr Peggau mit acht Kräften. Unterstützung erhielten sie von der freiwilligen Feuerwehr Gratkorn-Markt, dem Roten Kreuz Ortsstelle Gratkorn sowie der Polizei Deutschfeistritz.