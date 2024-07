Betrunkener Geisterfahrer (23) machte auf A1 ein Nickerchen

Veröffentlicht am 7. Juli 2024, 15:14 / ©ASFINAG / Presse

Am Samstag, dem 6. Juli, gegen 22.10 Uhr sorgte ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten für Aufregung auf der A1 Westautobahn bei Mondsee, Vöcklabruck, Oberösterreich. Der junge Mann fuhr im Baustellenbereich auf der Wiener Richtungsfahrbahn entgegen der Fahrtrichtung. Schließlich stoppte er im Gemeindegebiet von Sankt Lorenz auf dem rechten Fahrstreifen, schaltete die Beleuchtung seines Pkw aus und legte sich am Fahrersitz schlafen.

Polizei alarmiert

Mehrere besorgte Autofahrer riefen die Landesleitzentrale an, um den Geisterfahrer und das unbeleuchtet abgestellte Fahrzeug zu melden. Als die Streifen eintrafen, fanden sie den 23-Jährigen tief schlafend in seinem versperrten Auto vor. Erst mit Mühe konnte er geweckt werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,60 Promille. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Der Mann wird angezeigt.