Schwer verletzt: Biker (50) stÃ¼rzte steile BÃ¶schung hinab

Am Samstag, dem 6. Juli, gegen 15.20 Uhr, kam es auf der B21, Gutensteiner Straße, in Rohr im Gebirge, zu einem schweren Motorradunfall. Ein 50-jähriger Wiener kam aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Straße ab und stürzte eine steile Böschung hinab. Der Mann erlitt dabei schwere Verletzungen. Die Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 3 führte eine Taubergung durch und brachte den Verletzten in die Klinik Ottakring.