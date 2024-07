StraÃŸe blockiert: WindbÃ¶en sorgten fÃ¼r umgestÃ¼rzte BÃ¤ume

Am gestrigen Samstag, 6. Juli 2024, rückte die freiwillige Feuerwehr Übersbach um 21.40 Uhr zu einem technischen Einsatz am Mitterbergweg in Rittschein aus. In der Oststeiermark zogen am vergangenen Abend vereinzelt starke Windböen auf. Sie sorgten für Einsätze der Feuerwehr.

Florianis rückten aus

Durch den starken Wind wurde ein Baum umgerissen und blockierte den Mitterbergweg. Der Baum wurde mit der Motorkettensäge zerkleinert und von der Straße entfernt. „Anschließend wurde die Fahrbahn noch mit einem Straßenbesen gereinigt“, heißt es von den freiwilligen Helfern in einem Einsatzbericht. Verletzt wurde dabei niemand. Der Verkehr musste kurzzeitig angehalten werden.