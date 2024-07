Gasgeruch in Wohnanlage? 25-Jähriger wählte Notruf

Angeblicher Gasaustritt in einer Wohnanlage: Die Einsatzkräfte rückten an

Ein 25-jähriger Vorarlberger hat am heutigen Sonntag, den 7. Juli, den Notruf gewählt, weil er in der Tiefgarage einer Wohnanlage in Nenzing am Wiesengrund (Bezirk Bludenz, Vorarlberg) Gasgeruch wahrgenommen hatte. Die Feuerwehren Nenzing und Bludenz sowie die Firma Getzner eilten sofort mit sechs Fahrzeugen und insgesamt 34 Einsatzkräften zum Einsatzort.

Keine Evakuierungen notwendig

Dort ergaben die Erhebungen aber weder Hinweise auf ein Gasleck, noch konnte Gasgeruch festgestellt werden. Vor Ort waren ebenfalls Rettungskräfte und ein Mitarbeiter der „Vorarlberger Energienetze GmbH – Erdgas“. Der Anzeiger musste nach Abklärungen durch die Rettungskräfte vor Ort nicht ärztlich versorgt werden und es waren auch keine Evakuierungen aus der Wohnanlage notwendig.