Mord an eigener Mutter? „Mein Bruder ist unschuldig“

In der Nacht auf Sonntag, den 9. Juni, verstarb eine 69-jährige Mutter in Innsbruck. Doch sie soll nicht auf natürliche Weise ums Leben gekommen sein. Viel eher hat eine stumpfe Gewalteinwirkung gegen ihren Kopf beziehungsweise Hals zum Tod der 69-Jährigen geführt. Einer ihrer Söhne geriet daraufhin unter Mordverdacht. Sein Bruder Emir* ist sich aber sicher: „Mein Bruder ist unschuldig.“

„Unsere Mutter war alles, was mein Bruder hatte“

Elvis* (42) hatte sich die letzten Jahre um seine Mutter gekümmert. Es war ein ständiges Auf und Ab. Immer wieder musste die Frau ins Krankenhaus und in der Vergangenheit sei sie der Alkoholsucht verfallen. Im Jänner des heurigen Jahres hatte sie sogar einen Herzinfarkt erlitten. Dadurch, dass die 69-Jährige pflegebedürftig war, lebte sie bei einem ihrer Söhne in Innsbruck. „Unsere Mutter war alles, was mein Bruder hatte. Er hat sich immer um sie gekümmert“, erzählt Emir im exklusiven Interview mit 5 Minuten. Genau jener Sohn soll nun dem Leben seiner Mutter ein Ende gesetzt haben? Emir pocht auf die Unschuld seines Bruders.

Seitdem in U-Haft

Seit jener Nacht sitzt Elvis wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt die Staatsanwaltschaft Innsbruck: „Der Beschuldigte befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft, weil der Haft- und Rechtsschutzrichter, wie auch die Staatsanwaltschaft, ihn für dringend verdächtig halten, seine Mutter vorsätzlich getötet zu haben.“ Für Emir ist es ein schwerer Schicksalsschlag: „Erst vor Kurzem ist unser Vater verstorben und jetzt unsere Mutter. Mein Bruder konnte damals nicht einmal bei der Beerdigung dabei sein.“

Kein Geständnis

Geständig ist der Beschuldigte bis jetzt noch nicht. Er beteuert, sich in jener Nacht schlafen gelegt zu haben und als er aufwachte, seine Mutter tot aufgefunden zu haben. Er selbst war es auch, der die Polizei alarmierte. Ein weiterer Fakt, der ihn in kein gutes Licht rückt: Elvis war betrunken, als er festgenommen wurde. „Ich kann es nicht glauben. Am Abend habe ich noch mit beiden per Videochat telefoniert, da war alles gut.“ Bei Emir kam jedenfalls eine ganz andere Theorie auf, wie seine Mutter verstorben sein könnte. Und so viel steht fest: Seines Erachtens ist seine Mutter nicht durch die Hände seines Bruders ums Leben gekommen.

War ein Sturz die Todesursache?

„Meine Mama ist in der Vergangenheit immer wieder gestürzt und war deswegen auch im Krankenhaus. Ich glaube, dass sie auch in dieser Nacht gestürzt ist und sich vielleicht den Kopf angeschlagen hat“, zeigt sich Emir überzeugt. Nun könnte die stumpfe Gewalteinwirkung mit der Theorie eines Sturzes zusammenpassen? Nein, wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck festhält: „Von einem Sturzgeschehen ist nach den Ergebnissen der Obduktion nicht auszugehen.“

Es gilt die Unschuldsvermutung

Emir hat immer wieder versucht, Kontakt mit der Staatsanwaltschaft aufzunehmen, um ihnen seine Theorie nahezulegen. Die Ermittlungsergebnisse werden zeigen, was tatsächlich vorgefallen war. „Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen“, bestätigt auch die Staatsanwaltschaft. Ein Prozesstermin steht ebenso noch nicht fest. Bis letztlich ein Richter über Elvis‘ Schuld oder Unschuld entscheidet, gilt für ihn die Unschuldsvermutung.

*Hinweis: Die Namen wurden von der Redaktion geändert.