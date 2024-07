Diese Wasserrutsche ist für Frauen verboten

Veröffentlicht am 7. Juli 2024, 17:09 / ©pixabay.com

Auslöser für die Diskussionen war ein Video in den Sozialen Medien. Die Aufnahmen zeigen, wie die australische Turmspringerin Rhiannan Iffland sich die Wasserrutsche hinunterstürzt. Bevor sie das tut, zeigt Iffland mit dem Finger auf das Hinweisschild, auf dem steht „Aufgrund hoher Verletzungsgefahr ist das Rutschen für Frauen hier nicht erlaubt.“ Grund genug für die Instagram-Nutzer sich in den Kommentaren aufzuregen. Geht es hierbei um Sexismus und Ausgrenzung der Frau?

Darum gibt es das Verbot

Nein. Viel eher geht es bei dem Verbot um das Verletzungsrisiko für Frauen. Wie der Geschäftsführer der Area 47, Christian Schnöller, gegenüber „ORF Tirol“ erklärt, erreiche man am Ende der Rutsche eine Geschwindigkeit von rund 70 km/h. Im nächsten Moment wird man auch schon im Wasser abgebremst, dadurch ist die Gefahr vor Verletzungen im Vaginalbereich besonders groß. Hierbei gehe es also viel eher um die Sicherung der Frauen, als darum, diese auszuschließen. Grundsätzlich gibt es das Verbot auch schon seit 13 Jahren. Ein Abbau der Freefall-Rutsche sei aber nicht möglich gewesen, da sie fest in andere Teile des Freizeitparks integriert ist.

„Ich wollte mich nicht lustig machen“

Umdenken gab es mittlerweile auch bei der Extremsportlerin. Reumütig erklärte sie gegenüber dem Medium „News.com.au“: „Es war nie meine Absicht, mich über die Sicherheitsregeln der Wasserrutsche lustig zu machen.“