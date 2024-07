Starkregen und Hagel: Kräftige Gewitter ziehen durch die Steiermark

Veröffentlicht am 7. Juli 2024, 17:15 / ©Screenshot Webcam "bergfex"

Für große Teile der Steiermark wurde nun eine „rote“ Warnung vor Gewittern und Hagel von der „Österreichischen Unwetterzentrale“ ausgesprochen – dabei handelt es sich um die zweihöchste Warnstufe. Betroffen davon ist vor allem die Südsteiermark und jene Bereiche rund um die Landeshauptstadt.

Vorsicht in der Süd- und Oststeiermark

„In der Südsteiermark haben sich kräftige Gewitter gebildet, die rasch nordostwärts ziehen und unter anderem den Raum Graz betreffen werden. Es ist mit Starkregen, Hagel bis zwei Zentimeter und Sturmböen zu rechnen“, erklärt etwa „Skywarn Austria“ auf Facebook. Vorsicht sei demnach auch in der Oststeiermark geboten, warnt auch die „Unwetterzentrale“.

Großhagel im Raum Feldbach möglich

Aktuell zieht außerdem ein heftiges Gewitter auf den Raum Feldbach zu. „Es ist mit Starkregen, Hagel bis fünf Zentimeter und Sturmböen zu rechnen“, warnt „Skywarn Austria“. Eine weitere Zelle würde sich derzeit im Raum Hüttenberg in Kärnten befinden und gerade die steirische Grenze überqueren. Sie zieht weiter in Richtung Obdach, eventuell auch in den Raum Zeltweg. „Hier ist mit Starkregen, Hagel bis zwei Zentimeter und Sturmböen zu rechnen“, wissen die Experten.