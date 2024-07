„Preise steigen weiter“: Kärntner Wohnungsmarkt in Umbruchphase

Die Neubauleistung in Österreich ist seit Jahren rückläufig – immer weniger Wohnungen werden fertiggestellt. Für Kärnten liegen nun die endgültigen Zahlen für das Jahr 2023 vor: Insgesamt ist die Bautätigkeit im Vergleich zu 2022 leicht gestiegen, auch heuer werden wieder rund 2.000 neue Wohneinheiten erwartet, wobei der Schwerpunkt mit 70 Prozent auf Eigentumswohnungen liegt. 2025 droht allerdings der Einbruch, warnt nun die Wirtschaftskammer Kärnten.

Deutlicher Rückgang wird prognostiziert

Ein deutlicher Rückgang um 60 Prozent auf nur noch 800 Einheiten wird nämlich prognostiziert. Dieser Trend soll sich bis 2026 fortsetzen, die Daten stammen aus dem ersten Österreichischen Neubaubericht, den die Experten von „Exploreal“ im Auftrag des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich erhoben haben.

„Preise entwickeln sich marktkonform“

Besonders besorgniserregend sei in Kärnten die Entwicklung im gewerblichen Wohnbau. Gestiegene Bau- und Finanzierungskosten, verschärfte Kreditrichtlinien, steigende Grundstückspreise und langwierige Widmungsverfahren sind nur einige Gründe für den aktuellen Rückgang der Bautätigkeit. „Nach Rekordjahren in der Neubautätigkeit entwickeln sich die Preise marktkonform. Die in der Vergangenheit schwächere Nachfrage nach Wohneigentum wird derzeit durch steigende Löhne und Gehälter sowie die Abschaffung der Grunderwerbssteuer angekurbelt. Viele wollen mit dem Kauf noch warten, weil sie glauben, dass die Preise sinken werden. Das ist ein Irrglaube“, meint Paul Perkonig, Obmann der Fachgruppe der Immobilientreuhänder in der Wirtschaftskammer Kärnten.

In Klagenfurt und Villach wird überdurchschnittlich viel gebaut

Besonders hoch ist die Bautätigkeit übrigens im Zentralraum, wo die Bevölkerung eben wächst. Klagenfurt und Villach würden demnach überdurchschnittliche Fertigstellungsraten aufweisen. Der Kärntner Wohnungsmarkt ist durch eine klare Dominanz der gewerblichen Bauträger gekennzeichnet. Sie errichten 79 Prozent der neuen Wohneinheiten und tragen damit wesentlich zur Deckung der Wohnungsnachfrage bei.

„Politische Maßnahmen sind notwendig“

In Kärnten nähern sich die durchschnittlichen Quadratmeterpreise der 6.000-Euro Grenze und liegen aktuell bei 5.926 Euro pro Quadratmeter. Die Preise sind von April 2023 bis März 2024 um 13,6 Prozent gestiegen, die Verwertungen haben mit Ausnahme des zweiten Quartals nur leicht zugelegt. „Der Kärntner Wohnungsmarkt befindet sich in einer Umbruchphase. Die Nachfrage nach Wohnraum ist nach wie vor hoch, die Bautätigkeit flacht jedoch ab und die Preise steigen weiter. Um den Herausforderungen des Marktes zu begegnen, sind politische Maßnahmen zur Förderung des Wohnbaus notwendig“, fordert Perkonig abschließend.