Einmal Feuerwehrmann sein: Leobener Florianis brachten Kinderaugen zum Strahlen

Veröffentlicht am 7. Juli 2024, 17:45 / ©BFV Leoben/Demmerer und FF Leoben-Stadt/Steuber

Gestern Nachmittag, Samstag 6. Juli 2024, wurde es am Hauptplatz in Leoben ziemlich voll. Unzählige Kinder fieberten gemeinsam mit ihren Eltern und anderen Interessierten auf den Tag der Leobener Feuerwehren hin. Dort bekamen sie exklusive Einblicke in den Alltag eines Feuerwehrmannes. Spiel und Spaß kamen dabei nicht zu kurz.

Zahlreiche Fahrzeuge wurden besichtigt

Wie sieht eigentlich ein Feuerwehrauto von innen aus? Um diese Frage zu beantworten, hat die freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt dabei ihr neues Hilfeleistungslöschfahrzeug 1, sowie das Kleinrüstfahrzeug Straße-Tunnel am Hauptplatz präsentiert. Die freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss stellte ihr Gefährliche-Stoffe-Fahrzeug aus. Zahlreiche Besucher zeigten ihr Interesse an den umfangreichen und vielfältigen technischen Ausstattungen der Fahrzeuge sowie den damit verbundenen hohen Anforderungen an die Einsatzkräfte.

©BFV Leoben/Demmerer und FF Leoben-Stadt/Steuber ©BFV Leoben/Demmerer und FF Leoben-Stadt/Steuber ©BFV Leoben/Demmerer und FF Leoben-Stadt/Steuber

Wasser marsch!

In ein Feuerwehrauto zu steigen war natürlich für die kleinen Leobener besonders reizend. Das Spritzen mit dem Schlauch der Kübelspritze war für viele Kinder der Höhepunkt des Tages und brachte Kinderaugen zum Strahlen. „Beim Bedienen des Akku-Rettungsgerätes und Transportieren eines Tennisballes konnten Erwachsene und Kinder ihr Fingerspitzengefühl beweisen“, teilen die Leobener Florianis mit. Musikalisch begleitet wurde der Nachmittag mit einem Konzert der Feuerwehrmusikkapelle aus Windhag bei Freistadt aus Oberösterreich.