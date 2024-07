Verzweifelte Suche nach Rosemarie: „Unsere Oma ist verschwunden“

„Bitte um Hilfe, unsere Oma ist verschwunden“, heißt es in einem Facebook-Posting derzeit, das nach wenigen Stunden schon mehr als 500 Mal geteilt wurde (Stand 19 Uhr). Zuletzt sei sie im Betreuten Wohnen in St. Veit an der Glan gesehen worden – am vergangenen Donnerstag.

„Sie könnte ein bisschen durcheinander sein“

Einer ihrer Verwandten hat sich bei 5 Minuten daher ebenfalls gemeldet und berichtet, dass die Vermisste, Rosemarie, etwa 70 Jahre alt sei und nur ihre Brieftasche mit sich habe. „Sie könnte ein bisschen durcheinander sein“, meint er weiter. Die Polizei bestätigt auf Nachfrage von 5 Minuten, dass eine Abgängigkeitsanzeige vorliege. Mehr könne man derzeit aus datenschutzrechtlichen Gründen jedoch nicht bekannt geben.