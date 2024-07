Electric Love 2024: Polizei zieht positive Bilanz nach Mega-Festival

Hunderttausende Festival-Lover zog es in den vergangenen Tagen an den Salzburgring.

Hunderttausende Festival-Lover zog es in den vergangenen Tagen an den Salzburgring.

Veröffentlicht am 7. Juli 2024

Das Electric Love Festival fand heuer vom 3. bis zum 7. Juli bereits zum 11. Mal am Gelände des Salzburgrings statt. Mehrere 10.000 Besucher tummelten sich täglich am Festivalgelände herum. Insgesamt waren knapp 180.000 Personen vor Ort.

Sicherheit an oberster Stelle

Während der gesamten Veranstaltung gab es eine enge Zusammenarbeit zwischen der Polizei, Rettung, anderen Einsatzorganisationen und den zuständigen Behörden. Die Sicherheit der Besucher hatte oberste Priorität. Insbesondere bei der Schlechtwetterfront am gestrigen Abend, Samstag 6. Juli 2024, war ein koordiniertes Zusammenspiel der Einsatzkräfte gefragt. Bei den polizeilichen Schwerpunktkontrollen im Verkehr erfolgten rund 1.300 Alkotests, an die 100 Suchtmittelvortests und über 110 Anzeigen, wovon 21 auf Drogen- und 17 auf Alkolenker entfielen.

©Leserfoto

„sehr friedlich und entspannt“

Weiters gab es knapp 200 Anzeigen wegen sonstigen Delikten. „In strafrechtlicher Hinsicht erfolgten einige Anzeigen bezüglich Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und sonstiger Eigentumsdelikte“, resümiert die Salzburger Polizei am Sonntagabend das Festival. Zudem erstattete die Polizei über 50 Anzeigen wegen Drogen. Am Festivalgelände stellten die Beamten geringe Mengen Cannabis, Kokain und synthetische Drogen sicher. „Das gesamte Festival verlief, in Anbetracht der tausenden Besucher, rückblickend für die Einsatzorganisationen sehr friedlich und entspannt“, heißt es von Seiten der Polizei abschließend.