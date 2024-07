Wichtige Klimabonus-Frist läuft ab – sonst kommt er nicht aufs Konto

Bis zu 220 Euro waren es 2023, die man vom Staat in Form des Klimabonus bekommen hat, 2024 sind es nun bis zu 290 Euro – eine starke Erhöhung. Damit können sich die Österreicher, je nachdem in welcher Region sie leben, auf zumindest 145 Euro freuen, wobei Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren „nur“ die Hälfte davon bekommen. Prinzipiell wirbt der Klimabonus damit, dass er zu dir kommt, ohne dass man etwas machen muss. Will man ihn aber aufs Konto haben, sollte man nun schnell agieren.

Wer den Klimabonus direkt aufs Konto bekommt

Wenn man vom Staat jetzt beispielsweise regelmäßig Geld überwiesen bekommt, muss man jedenfalls nichts machen. „Der Klimabonus kommt einfach aufs Konto. Das betrifft zum Beispiel Pensionierte und Menschen, die Pflegegeld oder Kindergeld erhalten“, heißt es dazu auf der Website des Klimabonus. Auch bei jenen Menschen, die ihre Kontoverbindung bei „FinanzOnline“ nach dem 1. Jänner 2021 hinterlegt haben, kommen die bis zu 290 Euro direkt aufs Konto. „In der Regel sind das Personen, die über „FinanzOnline“ ihren Jahressteuerausgleich machen.“

Bis wann du deine Kontodaten hinterlegen musst

Genau hier jedenfalls müssen jene Personen agieren, die ihre aktuellen Kontoinformationen nicht auf „FinanzOnline“ hinterlegt haben. „Da der Klimabonus einmal pro Jahr ausgezahlt wird, werden auch die aktuellen Kontodaten jährlich an einem festgelegten Stichtag geprüft“, erklärt man auf der Website weiter. Dieser Stichtag ist für dieses Jahr der 10. Juli. Lange ist also nicht mehr Zeit, wenn man den Klimabonus direkt aufs Konto überwiesen haben möchte.

Wie hoch ist der Klimabonus 2024?

Alle Jahre wieder wird der Klimabonus an alle Menschen, die zumindest die Hälfte des Jahres in Österreich mit Hauptwohnsitz gemeldet sind, ausbezahlt. Hat jede Person in Österreich 2022 noch gemeinsam mit einem Anti-Teuerungs-Bonus 500 Euro bekommen (wiederum „nur“ die Hälfte für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren), waren es 2023 bis zu 220 Euro und nach Regionen gestaffelt. Heißt so viel wie: Man bekommt nicht überall in Österreich gleich viel Geld. Die Summe variiert in vier Stufen zwischen 145 und 290 Euro. Wie viel ihr dieses Jahr bekommt, könnt ihr jedenfalls auf dieser Karte hier erfahren.

Wer von der Bonus-Erhöhung weniger bekommt

Doch 2024 wird beim Klimabonus jedenfalls nicht alles beim Alten bleiben. Eine gewisse Personengruppe wird nämlich etwas weniger von der Bonus-Erhöhung bekommen. So müssen all jene, die mehr als 66.612 Euro im Jahr verdienen, ihren Bonus versteuern. „Um die soziale Gerechtigkeit zu erhöhen“, heißt es dazu in einer Aussendung des Klimaministeriums. Damit geht es ihnen aber immer noch besser als anderen Menschen, die zwar in Österreich leben, vom Klimabonus aber keinen Cent sehen.

Wer 2024 keinen Klimabonus bekommt

Kein Geld vom Staat in Form des Klimabonus bekommen nämlich jene Menschen, die nicht mehr als 183 Tage im Jahr 2024 in Österreich mit Hauptwohnsitz gemeldet sind. Jene Personen, die nicht österreichische Staatsbürger sind, brauchen zudem einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus. Außerdem – und in dem Fall bleibt alles beim Alten – bekommen auch jene Menschen, die mehr als die Hälfte des Jahres in Haft verbracht haben, keinen Klimabonus. Wann der Klimabonus dieses Jahr ausbezahlt wird, erfahrt ihr jedenfalls hier.