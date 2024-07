Mit Motorrad frontal in Auto gekracht: 67-Jähriger muss ins Krankenhaus

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall in Kärnten heute verletzt.

Veröffentlicht am 7. Juli 2024, 20:37 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger

Gegen 14.15 Uhr war ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit seinem Motorrad heute im Ortsgebiet von Rückersdorf in Richtung St. Primus unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er aber auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in den entgegenkommenden Wagen einer 29-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach-Land.

Sachschaden an beiden Fahrzeugen

Der Motorradlenker wurde bei dem Unfall verletzt und musste ins UKH Klagenfurt gebracht werden, die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen ist Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden, erklärt die Polizei nun.