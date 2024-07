Wieder Gewitter? Das bringt das Wetter für Kärnten zum Wochenstart

Auch am Montag sind Gewitter in Kärnten wieder nicht ganz ausgeschlossen.

Am Montag können in Kärnten zunächst noch dichte Wolken durchziehen, meist sollte es aber trocken bleiben, „auch wenn vereinzelte Schauer nicht auszuschließen sind“, berichten die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Unter tags dürfte das Wetter dann zeitweise sonnig bleiben, stärker bewölkt kann es aber vor allem in den nördlichen sowie westlichen Landesteilen bleiben. Am Nachmittag und Abend ist dann in einigen Regionen wieder mit lokalen Schauern und Gewittern zu rechnen, meist geht der Tag aber voraussichtlich trocken und freundlich zu Ende. Die Tageshöchstwerte liegen bei 25 bis 30 Grad.